Permessi Legge 104, regole su familiari e durata: i chiarimenti Inps

Superamento del limite: cosa succede

Se nel mese vengono utilizzati più di tre giorni complessivi, le giornate e le ore eccedenti sono considerate indebite. L'Istituto applica il criterio della priorità temporale: riconosce i primi tre giorni fruiti e avvia il recupero nei confronti del lavoratore che ha utilizzato il permesso oltre il limite. Nell'esempio che si legge nella circolare, due lavoratori assistono la stessa persona: il primo usa i permessi il 5 e il 18 marzo; il secondo il 25 e 30 marzo. Il limite viene raggiunto il 25 marzo, quindi la giornata del 30 marzo è indebita.