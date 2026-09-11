Elemento che emerge dall’analisi di Bain è la crescente diffusione del modello di vendita diretta al consumatore attraverso web store proprietari, che oggi copre quasi la metà degli acquirenti, grazie a offerte personalizzate. Creare un videogioco di successo è però più difficile rispetto al passato: molti produttori non sono riusciti a ottenere i risultati sperati pur disponendo delle competenze necessarie e avendo compiuto scelte corrette. Il rischio di insuccesso dipende anche dalla mancata capacità di interrogarsi sul giusto pubblico. “Il problema principale nasce dal tentativo di voler accontentare tutti. Il giocatore medio non esiste più: i gusti si sono estremamente diversificati e frammentati in gruppi che cercano esperienze anche molto diverse tra loro”, afferma Antonio Travaglini, senior partner telecommunications, media & technology e responsabile globale gaming di Bain & Company.

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