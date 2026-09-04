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Economia

Big tech, il passaggio che cambia la storia di Apple e Nvidia

Irene Elisei

©Getty

Cos’hanno in comune le storie aziendali di Apple e NVIDIA? Certamente l’inizio di settembre 2026, che ha segnato una svolta per entrambi i colossi tech. La prima ha cambiato il capo azienda dopo 15 anni, la seconda ha messo a segno una acquisizione miliardaria che potrebbe davvero consentirle di crescere ai ritmi promessi e cioè di un ulteriore 70% entro un paio d’anni

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