Big tech, il passaggio che cambia la storia di Apple e Nvidia

Cos’hanno in comune le storie aziendali di Apple e NVIDIA? Certamente l’inizio di settembre 2026, che ha segnato una svolta per entrambi i colossi tech. La prima ha cambiato il capo azienda dopo 15 anni, la seconda ha messo a segno una acquisizione miliardaria che potrebbe davvero consentirle di crescere ai ritmi promessi e cioè di un ulteriore 70% entro un paio d’anni