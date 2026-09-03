Yacht avvistati in Italia in estate, da Arnault ai reali di Abu Dhabi

Chi ha passato le vacanze nella parte orientale della Sicilia probabilmente avrà notato il Symphony di Bernard Arnault. Di circa 100 metri, progettato dal costruttore navale olandese Feadship, si stima che valga all’incirca 150 milioni di euro. Il prezzo comprende due cinema, uno all’esterno e uno all’interno, un eliporto, un campo da golf, una sala da ballo e un centro estetico, oltre a spazi più “canonici”, come bar e palestra. Quest’estate si è aggirato tra le isole Eolie e Taormina, con a bordo – scrive il Corriere – non solo i familiari di Arnault, ma anche vari ospiti, tra cui Roger Federer. Il patron di Lvmh guarda però già oltre il Symphony. Ha già messo gli occhi su un nuovo yacht di più di 10mila tonnellate che dovrebbe arrivare a 143 metri e costare intorno ai 650 milioni di dollari, tra servizi benessere come bagno turco e crioterapia e stanze dove la moglie dell’imprenditore, la pianista Hélène Mercier-Arnault, potrà suonare anche in vacanza.

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