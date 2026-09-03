Yacht avvistati in Italia in estate, da Arnault ai reali di Abu Dhabi

Introduzione
Il mega yacht della famiglia reale di Abu Dhabi e quelli degli imprenditori russi e ucraini, ma anche dei miliardari cinesi e del magnate di Lvmh, Bernard Arnault: vere e proprie navi lunghe centinaia di metri, da centinaia di milioni di dollari. Nella calda estate italiana ed europea sono molti i paperoni che hanno deciso di passare del tempo a bordo delle loro mega strutture nei nostri mari, come evidenzia il Corriere della Sera, che ha messo insieme un elenco degli yacht più lussuosi che hanno solcato le acque del Mediterraneo italiano.
Quello che devi sapere
Mega yacht in Italia, il Symphony di Bernard Arnault in Sicilia
Chi ha passato le vacanze nella parte orientale della Sicilia probabilmente avrà notato il Symphony di Bernard Arnault. Di circa 100 metri, progettato dal costruttore navale olandese Feadship, si stima che valga all’incirca 150 milioni di euro. Il prezzo comprende due cinema, uno all’esterno e uno all’interno, un eliporto, un campo da golf, una sala da ballo e un centro estetico, oltre a spazi più “canonici”, come bar e palestra. Quest’estate si è aggirato tra le isole Eolie e Taormina, con a bordo – scrive il Corriere – non solo i familiari di Arnault, ma anche vari ospiti, tra cui Roger Federer. Il patron di Lvmh guarda però già oltre il Symphony. Ha già messo gli occhi su un nuovo yacht di più di 10mila tonnellate che dovrebbe arrivare a 143 metri e costare intorno ai 650 milioni di dollari, tra servizi benessere come bagno turco e crioterapia e stanze dove la moglie dell’imprenditore, la pianista Hélène Mercier-Arnault, potrà suonare anche in vacanza.
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Lo yacht dell’uomo più ricco d’Ucraina tra Sardegna e Toscana
Da una costa all’altra, in Sardegna (ma anche in Toscana) nelle scorse settimane è arrivato lo yacht Luminance, di proprietà dell’uomo più ricco d’Ucraina, Rinat Akhmetov. Tra piscine a sfioro, cinema, moto d’acqua, un centro benessere, una palestra, spazi per 40 ospiti e così via, vale intorno ai 500 milioni di dollari. A costruirlo è stato il cantiere tedesco Lürssen, ma il design è dello Espen Øino, di Monaco.
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Lo yacht che (non) fu di Bill Gates in Toscana
Il Corriere della Sera menziona poi lo yacht Breakthrough, di proprietà dell’ex campione di hockey canadese Patrick Dovigi, avvistato in Toscana. A commissionarlo fu Bill Gates, che però non ne entrò mai in possesso. È uno dei più futuristici a livello tecnologico, grazie al suo sistema di propulsione a idrogeno: è il primo al mondo di questo tipo, nell’ottica di una maggior sostenibilità. Centodiciotto metri, prezzo stimato di 600 milioni di dollari, è stato costruito da Feadship e disegnato dallo studio inglese Rwd. Ha un’autonomia di 6500 miglia nautiche a 14 nodi. Cinque ponti sopra l’acqua e due sotto, 14 balconi scorrevoli e 7 piattaforme apribili, può ospitare fino a 30 ospiti e ha un appartamento privato su quattro livelli per il proprietario, con tanto di sale da pranzo e biblioteche, oltre che una lounge Neptune sommersa a metà.
Il Deep Blue di Richard Qiangdong Liu in Sardegna
Ha scelto la Sardegna, per la precisione la Costa Smeralda, anche il miliardario cinese Richard Qiangdong Liu, patron della catena di sportswear JD. Anche il suo Deep Blue è uscito dai cantieri della tedesca Lürssen. Con 137 metri di lunghezza e spazi per 24 ospiti (oltre a 45 membri dell’equipaggio), dovrebbe essere costato intorno ai 450 milioni di euro. Tra i punti forti c’è la piscina a sfioro al livello superiore.
Lo yacht della famiglia reale di Abu Dhabi a Ostia
A largo delle coste di Ostia, in direzione Francia, è stato visto lo yacht MAR della famiglia reale di Abu Dhabi, 107 metri costruiti dal cantiere italiano Benetti: si stima che valga più o meno 200 milioni di dollari. Capace di ospitare 16 ospiti, e un equipaggio di 34 persone, è alimentato da motore Rolls-Royce Diesel Electric e può viaggiare fino a una velocità di 18,5 nodi. In passato si chiamava LANA e ha ospitato anche Beyoncé.
Lo yacht del miliardario russo-israeliano Bukhman
Al largo delle coste italiane è passato anche lo yacht AHPO, del miliardario russo-israeliano Dmitry Bukhman. Ancora una volta costruito nei cantieri Lürssen, progettato dallo studio Nuvolari Lenar, ha un valore stimato di 360 milioni di dollari. Ha un cinema con soffitti LED, un giardino d’inverno in poppa e un super lussuoso duplex per il proprietario.
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