I celebri fagioli sono diventati un prodotto commerciale, lanciato nel 2022 dai nipoti dell'attore attraverso il marchio Bud Power. La linea, costruita sull'immaginario cinematografico e sulla ricetta originale cucinata sul set, ha registrato una crescita significativa: dai 700mila euro del 2023 agli 8 milioni del 2025 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I fagioli resi celebri dai film di Bud Spencer sono diventati, dal 2022, un prodotto alimentare commercializzato nei supermercati italiani. La ricetta, a base di legumi, pancetta e pomodoro, è proposta in due varianti: classica e piccante. L'operazione nasce dall'idea dei nipoti dell'attore, Carlo e Alessandro Pedersoli, che hanno trasformato un simbolo cinematografico in un marchio riconoscibile.

La nascita del marchio Bud Power Dietro il prodotto c'è Bud Power, società fondata dai nipoti di Spencer. Il progetto parte dalla ricetta originale tramandata in famiglia e si evolve in un'iniziativa imprenditoriale in rapida crescita. I dati confermano l'espansione: dai circa 700mila euro di ricavi nel 2023 agli 8 milioni raggiunti nel 2025.

Un piatto diventato icona Secondo quanto riportato dal Mattino, la forza commerciale dei fagioli Bud Spencer risiede nel legame diretto con l'immaginario dell'attore. Nei film girati con Terence Hill, quel piatto era parte integrante delle scene più popolari, spesso associato a momenti di convivialità e ironia. Secondo il racconto familiare, Carlo Pedersoli (Bud Spencer) cucinava personalmente i fagioli durante le lunghe giornate sul set, trasformando un gesto quotidiano in un elemento narrativo ricorrente. Mangiare davvero quei fagioli durante le riprese contribuiva a rendere le scene più autentiche, creando un rituale riconoscibile che univa semplicità, comicità e spirito di gruppo.

La startegia dei nipoti Carlo e Alessandro Pedersoli hanno recuperato quella memoria familiare trasformandola in un progetto commerciale costruito attorno alla figura dell'attore e alla nostalgia per un cinema popolare ancora molto amato. "Bud Power vuole rappresentare il momento in cui ci si ferma, ci si mette a tavola e si ritrova quella stessa serenità", ha spiegato Alessandro Pedersoli. Potrebbe interessarti Pianta fagiolo, se attaccata da bruchi richiama vespe predatrici

Packaging e distribuzione Le confezioni sono facilmente riconoscibili grazie al volto di Bud Spencer in primo piano, elemento centrale del marchio e richiamo immediato per i fan. Attualmente i prodotti sono disponibili nei principali supermercati italiani, ma l'obiettivo dichiarato è l'espansione internazionale, dove la popolarità dei film di Spencer e Hill resta molto forte.