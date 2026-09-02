Alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 ad Asheville, in North Carolina, salta il comunicato congiunto per l'opposizione della Cina. La presidenza Usa emette una dichiarazione propria, approvata secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent da 19 Paesi su 20. Nodo dello scontro le "politiche non di mercato" e il surplus commerciale cinese. A poche ore di distanza, al vertice Sco di Bishkek, Xi Jinping si mostra come potenza di riferimento accanto a Putin e Pezeshkian ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il vertice dei ministri delle Finanze del G20 riunito ad Asheville, in North Carolina, si chiude senza il consueto comunicato congiunto. A far saltare l'intesa è l'opposizione della Cina, che ha spinto la presidenza di turno statunitense a diffondere una propria dichiarazione. Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha rivendicato in conferenza stampa un via libera quasi unanime: "È stata approvata con 19 voti a favore ad eccezione della sola Cina". Lo strappo arriva a tre settimane dalla visita di Xi Jinping a Washington e a tre mesi dal summit dei leader in programma a Miami.

USA G20 FINANCE MEETING

Il nodo delle "politiche non di mercato" Al centro del contenzioso c'è la formula sulle "politiche non di mercato", che Pechino ha contestato punto per punto. La Cina ha respinto i riferimenti ai sussidi alla produzione e agli incentivi accusati di falsare la concorrenza, e ha sollevato obiezioni anche sui passaggi relativi al funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari, fertilizzanti e minerali critici. Si è opposta inoltre alle richieste rivolte a Fmi e Ocse perché migliorassero i dati utili ad analizzare quelle stesse politiche. Il timore di Pechino, secondo fonti vicine alle trattative, era di finire "sul banco degli imputati" per un surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. Sul punto è intervenuto anche il commissario Ue per l'Economia Valdis Dombrovskis, che ha definito la Repubblica popolare una delle principali fonti di squilibri economici globali, "ampi e persistenti" e maturati nel corso degli ultimi anni. Leggi anche G20 Finanze, proteste europee per la presenza del ministro russo

Lo scontro sullo Stretto di Hormuz La frattura si è allargata anche al capitolo energia. La dichiarazione della presidenza esprime preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia e insiste sulla "navigazione libera, sicura e prevedibile attraverso lo Stretto di Hormuz", indicando nella fine dei conflitti in corso una condizione essenziale per una crescita duratura. Anche su questo passaggio la Cina si è messa di traverso. La linea di Bessent è rimasta netta: per il segretario al Tesoro "i giorni in cui ci si accontentava di una crescita mediocre sono finiti".

Il dialogo con Mosca e Pechino sull'Iran Nonostante lo scontro, Washington lascia aperto un canale. Bessent ha spiegato che con Russia e Cina "possiamo portare avanti il dialogo" sulle misure americane pensate per soffocare l'economia iraniana, aggiungendo che maggiore sarà il contributo dei due Paesi e "meglio sarà anche per loro". Il messaggio arriva mentre l'irritazione della presidenza statunitense per l'isolamento della Cina, riassunta nella formula del "19 contro 1", resta il tratto dominante della due giorni.