La sua partecipazione è considerata imbarazzante dai governi Ue, impegnati nel sostegno all'Ucraina e nel tentativo di isolare Mosca sul piano internazionale. Siluanov è già stato al centro di tensioni nei vertici multilaterali, mentre Berlino giudica la sua presenza un affronto politico a Kiev ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La presenza del ministro delle Finanze russo Anton Siluanov al G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale "foto di famiglia" dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari Ue hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil e altri rappresentanti europei hanno minacciato di boicottare lo scatto se Siluanov fosse rimasto nella formazione. La pressione avrebbe avuto l'effetto sperato: il ministro russo ha infine rinunciato a partecipare alla foto. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Il bilaterale con gli Stati Uniti A margine delle riunioni, Siluanov ha avuto un incontro bilaterale con il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent. È la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina che un ministro russo partecipa alle riunioni del G20. Secondo il Dipartimento del Tesoro, Bessent ha discusso con Siluanov del "piano di pace" del presidente Donald Trump per il conflitto russo-ucraino.

Una presenza considerata imbarazzante La partecipazione di Siluanov crea un contesto delicato per i Paesi europei, che sostengono l'Ucraina nella resistenza all'aggressione russa iniziata a febbraio 2022 e lavorano per isolare Mosca sul piano economico e diplomatico. L'irritazione è aumentata alla luce degli attacchi russi che, secondo le valutazioni occidentali, colpiscono sempre più obiettivi civili. Leggi anche Cremlino: "Vertice Putin-Trump-Zelensky solo per finalizzare accordi"

I precedenti nei vertici internazionali Da anni, Siluanov incontra freddezza nelle riunioni multilaterali. Nel 2022 l'allora segretaria al Tesoro Janet Yellen lasciò una sessione del G20 quando il ministro russo intervenne da remoto. Nel 2023, al G20 in India, Yellen affrontò direttamente i funzionari del ministero delle Finanze russo, attribuendo loro responsabilità per le vittime in Ucraina e per le ricadute economiche globali.