Ucraina, forze russe avanzano verso città di Druzhkivka

A Druzhkivka, nell'Ucraina orientale, le forze russe si trovano a pochi chilometri dalla città. Restano pochi civili, mentre soldati e residenti convivono con il rumore dell'artiglieria e la presenza costante dei droni. Reti anti-drone sulle strade, edifici distrutti e auto bruciate mostrano gli effetti dei combattimenti sulla città.