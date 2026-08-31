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Ucraina, forze russe avanzano verso città di Druzhkivka

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A Druzhkivka, nell'Ucraina orientale, le forze russe si trovano a pochi chilometri dalla città. Restano pochi civili, mentre soldati e residenti convivono con il rumore dell'artiglieria e la presenza costante dei droni. Reti anti-drone sulle strade, edifici distrutti e auto bruciate mostrano gli effetti dei combattimenti sulla città.

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