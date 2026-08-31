Il robot non paga i contributi

Bill Gates è tornato a chiedere una tassa sui robot e stavolta ci ha aggiunto anche un'imposta sui token dell'intelligenza artificiale oltre all’idea di mettere una quota di mestieri, fino al 40 per cento nella versione più estrema, al riparo dalla AI. Il saggio uscito sul suo blog è il testo più cupo mai scritto dall'uomo che ha automatizzato gli uffici del mondo