IA e finanza personale: consulente gratis o rischio per i risparmi?

Sempre più persone si affidano all’intelligenza artificiale per ricevere consigli su come gestire i propri risparmi e i colossi del settore hanno lasciato funzionalità apposite. Ma quali sono i pro e i contro di questa tendenza?
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