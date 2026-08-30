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Economia

IA e finanza personale: consulente gratis o rischio per i risparmi?

Federico Guerrini
©Getty

Sempre più persone si affidano all’intelligenza artificiale per ricevere consigli su come gestire i propri risparmi e i colossi del settore hanno lasciato funzionalità apposite. Ma quali sono i pro e i contro di questa tendenza?

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