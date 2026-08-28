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Economia

Difendere la mascolinità tradizionale è anche una questione economica

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

Una ricerca condotta in 70 Paesi mostra come le norme tradizionali della mascolinità influenzino il lavoro, le disuguaglianze di genere e il sostegno ai leader autoritari. Per il sociologo Manolo Farci, autore di “Quel che resta degli uomini” (Nottetempo 2025), “Il populismo fa leva sulla necessità di tornare a un'età dell'oro in cui i lavori maschili erano fortemente valorizzati, ma la società avrà sempre più bisogno di competenze legate alla cura”

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