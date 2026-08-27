Il Leone, si legge nella nota, "conferma, inoltre, di aver avviato un processo finalizzato a valutare approfonditamente le implicazioni commerciali, economiche e di valore dell'offerta, che non è stata sollecitata né preventivamente concordata". I processi "saranno condotti nel pieno rispetto della procedura in materia di operazioni con parti correlate".

Intanto, l'attenzione di Piazza Affari si è concentrata sulle operazioni del risiko nel giorno del Cda di Generali per una prima valutazione sull'offerta di Mps per Banca Generali. Mps ha concluso la giornata in calo dell'1,98% a 11,37 euro. Male anche Banco Bpm (-2,12% a 15,93 euro) e Intesa (-1,75% a 6,74%). Positiva Banca Generali (+0,23% a 66 euro). In rosso Unipol (-1,1%) e Generali (-0,39%). A fine giornata l'opas di Intesa Sanpaolo su Mps risulta a premio del 3,6 per cento.

La procura milanese non apre un fascicolo sull'operazione

La Procura milanese non ha intenzione di aprire alcun fascicolo esplorativo in relazione alle nuove operazioni in corso sul risiko bancario, come la doppia ops di Mps su Bpm e Banca Generali annunciata dopo l'opas di Intesa sulla banca di Siena. Da quanto si è appreso, gli inquirenti milanesi, già titolari, con l'aggiunto Roberto Pellicano, dell'inchiesta sulla scalata dell'istituto senese a Mediobanca, riguardo alle nuove mosse sul fronte bancario valuteranno soltanto eventuali esposti (non arrivati al momento, stando a quanto riferito) su fatti determinati e dettagliati da parte di 'protagonisti' direttamente coinvolti nelle vicende e su cui semmai condurranno approfondimenti per ipotesi di reato. E allo stesso modo coordineranno accertamenti nel caso di un eventuale invio da parte della Consob in Procura di relazioni e annotazioni a seguito di istruttorie.