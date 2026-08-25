Superbonus 110%, Enea fa i conti totali: onere per lo Stato a 131,5 miliardi al 30 giugnoEconomia
Secondo l'aggiornamento dell'Enea, al 30 giugno 2026 le detrazioni maturate per i lavori conclusi nell'ambito del Superbonus 110% hanno raggiunto un onere a carico dello Stato di oltre 131 miliardi di euro. Gli edifici coinvolti sono 502.388, con investimenti complessivi per quasi 127 miliardi
Il costo del Superbonus 110% per le casse dello Stato continua a crescere. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Enea, al 30 giugno 2026 l'onere a carico del bilancio pubblico per le detrazioni maturate sui lavori conclusi ha superato i 131 miliardi di euro. Gli edifici interessati dall'agevolazione sono complessivamente 502.388.
I numeri dell'agevolazione
Il totale degli investimenti attivati grazie alla misura ammonta a quasi 127 miliardi di euro, di cui circa 124,8 miliardi ammessi a detrazione. Considerando i soli lavori già portati a termine e ammessi al beneficio fiscale, la cifra si attesta a poco più di 122,6 miliardi.
Cantieri quasi tutti conclusi
Secondo i dati diffusi dall'agenzia, i lavori risultano realizzati per il 98,2% del totale, segnale che la gran parte dei cantieri avviati con il Superbonus è ormai giunta a completamento.