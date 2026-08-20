Le squadre più costose al mondo, Lakers al 1° posto. La classifica

E per quanto concerne le squadre italiane? I valori restano lontanissimi. Il più recente passaggio di mano è stato dell’Inter, che però è stata rilevata dal fondo Oaktree per l’insolvenza della precedente proprietà e dunque non ha dovuto acquistare in senso stretto la squadra. Gerry Cardinale invece nel 2022 ha rilevato il Milan tramite RedBird Capital Partners, acquistando la società dal fondo Elliott per 1,3 miliardi di dollari. Fondo Elliott che solo pochi anni prima era entrato in possesso del Milan in modo simile a quanto fatto da Oaktree. Secondo la recente classifica di Football Benchmark l’Inter ha un valore di circa 2,1 miliardi di euro, mentre Milan e Juventus si attestano intorno a 1,8 miliardi: se passassero di mano a simili cifre, non si avvicinerebbero nemmeno alla top 10 delle acquisizioni più costose di sempre.

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