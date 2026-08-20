Le squadre più costose al mondo, Lakers al 1° posto. La classifica

Introduzione
Il secondo passaggio di mano in poco più di un anno, il secondo record consecutivo: i Los Angeles Lakers - una delle 30 franchigie dell’NBA - cambiano nuovamente proprietà dopo 14 mesi. Joshua Kushner - il fratello di Jared, genero del presidente Donald Trump - e Bob Iger - ex numero uno di Disney e attuale consulente della Thrive Capital di Kushner - sono a capo della cordata di investitori destinata a rilevare il controllo della squadra per la cifra di 12,5 miliardi di dollari: si tratta della più grande vendita di una franchigia nella storia dello sport.
Quello che devi sapere
Il secondo record consecutivo
L’operazione da parte di Kushner e Iger arriva a poco più di un anno dall'acquisto della squadra da parte di Mark Walter, avvenuto come detto 14 mesi fa sulla base di una valutazione di 10 miliardi: anche in quel caso si era trattato della più costosa vendita di una franchigia nella storia dello sport. E anche un indicatore di quanto sia cambiata l’economia del settore negli ultimi decenni: Walter era infatti subentrato alla famiglia Buss, che aveva rilevato i Lakers nel 1979 per solamente 67,5 milioni di dollari.
Leggi anche: Nba, Los Angeles Lakers venduti per la cifra record di 12,5 miliardi
I Seattle Seahawks in terza posizione
E che il mercato del mondo dello sport stia esplodendo lo si evince anche dalla terza posizione nella speciale classifica delle acquisizioni di squadre più costose di sempre: è infatti arrivata appena un mese fa, nel luglio del 2026. Come riporta da ESPN infatti i Seattle Seahawks - una delle franchigie della NFL, il campionato americano di football - sono passati di mano per 9,612 miliardi di dollari. A rilevare la squadra è stato un gruppo guidato da Vinod Khosla, che è anche azionista di minoranza di un altro team della Lega, i San Francisco 49ers.
La vendita dei Boston Celtics
La quarta acquisizione più costosa di sempre arriva ancora dagli sport nordamericani, ed è avvenuta sempre negli ultimi mesi. Nell’agosto dello scorso anno infatti a passare di mano sono stati i Boston Celtics, storici rivali dei Lakers in NBA e squadra più titolata della lega: Bill Chisholm ha rilevato la franchigia per una cifra intorno ai 6,1 miliardi di dollari, un’operazione che appena 12 mesi fa risultava essere secondo ESPN l’acquisizione più costosa di sempre per un team sportivo nel Nord America. Un altro segno dell’esplosione del valore delle squadre statunitensi.
La cessione dei Washington Commanders
A completare la top5 delle operazioni più costose di sempre è ancora la cessione di una franchigia di NFL: nel 2023 infatti i Washington Commanders sono passati di mano per una cifra di poco superiore ai 6 miliardi di dollari.
Perché i costi sono così alti
Agli occhi degli appassionati di sport europei appare evidente la differenza di quotazione tra le squadre di calcio del Vecchio Continente e i team nordamericani. E tra le cause principali secondo The Athletic (la pubblicazione sportiva del New York Times) c’è la formula delle competizioni: in NFL le 32 franchigie non rischiano la retrocessione, il campionato è a formula chiusa e dunque non c’è il pericolo di scossoni sul bilancio. Un discorso che si può facilmente estendere alle 30 squadre di NBA: non importa se si vince l’Anello o si arriva ultimi nella propria Conference, l’anno successivo si sarà sempre nello stesso campionato a giocare contro i migliori del mondo. Una differenza sostanziale con le competizioni europee basata (anche) sul concetto di promozioni e retrocessioni.
La cessione del Chelsea a Boehly
La sesta posizione delle operazioni più costose riguarda un club appartenente a un campionato del Vecchio Continente: la squadra di calcio del Chelsea infatti nel 2022 è stata venduta al gruppo guidato da Todd Boehly per una cifra intorno ai cinque miliardi di dollari. Una cessione legata alle sanzioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, che avevano spinto il magnate Roman Abramovic a vendere la società che aveva acquistato quasi vent’anni prima.
Il valore delle squadre italiane
E per quanto concerne le squadre italiane? I valori restano lontanissimi. Il più recente passaggio di mano è stato dell’Inter, che però è stata rilevata dal fondo Oaktree per l’insolvenza della precedente proprietà e dunque non ha dovuto acquistare in senso stretto la squadra. Gerry Cardinale invece nel 2022 ha rilevato il Milan tramite RedBird Capital Partners, acquistando la società dal fondo Elliott per 1,3 miliardi di dollari. Fondo Elliott che solo pochi anni prima era entrato in possesso del Milan in modo simile a quanto fatto da Oaktree. Secondo la recente classifica di Football Benchmark l’Inter ha un valore di circa 2,1 miliardi di euro, mentre Milan e Juventus si attestano intorno a 1,8 miliardi: se passassero di mano a simili cifre, non si avvicinerebbero nemmeno alla top 10 delle acquisizioni più costose di sempre.
Leggi anche: Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva