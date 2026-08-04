Introduzione

Gli sportelli bancari, in Italia, sono sempre meno. Nello specifico, in 10 anni, hanno chiuso più di un terzo di queste strutture bancarie. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali: oltre 11mila presìdi in meno, con una contrazione del 36,7%.

Dai dati della Cna (Confederazione degli artigiani) emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni, pari all'8,2% dei residenti. In 10 anni la popolazione coinvolta è quindi più che raddoppiata, con un aumento di quasi 2,6 milioni di cittadini. Anche il numero dei comuni senza banca è cresciuto sensibilmente: dai 2.251 del 2015 a circa 3.456 nel 2025. Questo vuol dire che quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale. Profonde le differenze territoriali.