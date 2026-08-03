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Ft: AstraZeneca tratta con Bristol Myers Squibb maxi fusione da 400 miliardi di dollari

Economia
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L’operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato. Secondo fonti informate, citate dal Financial Times, i colloqui potrebbero portare a un accordo, ma non sono esclusi ritardi o il fallimento delle trattative

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AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers Squibb per una maxi fusione. L’operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato, vicina ai 400 miliardi di dollari. Lo riporta il Financial Times, che cita fonti informate.

I colloqui tra AstraZeneca e Bristol Myers Squibb

 

Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare a un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi ritardi o il fallimento del negoziato. AstraZeneca, la seconda società quotata britannica per valore, capitalizza 196 miliardi di sterline (260 miliardi di dollari). Bristol Myers Squibb ha invece una capitalizzazione di 133 miliardi di dollari.

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