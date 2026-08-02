Il programma di agosto 2026 comprende inoltre due emissioni dedicate ai BTP a medio e lungo termine, in calendario il 13 e il 28 agosto. Questi titoli corrispondono cedole a tasso fisso ogni sei mesi e presentano scadenze molto diversificate, che vanno dai 3 fino ai 50 anni. Il rendimento può essere generato sia dagli interessi periodici sia dall'eventuale guadagno derivante dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale rimborsato alla scadenza. Di norma il Tesoro organizza due aste mensili: quella della metà del mese riguarda prevalentemente i BTP a 3 e 7 anni, mentre quella di fine mese è dedicata soprattutto ai titoli con durata di 5 e 10 anni, con la possibilità di includere anche scadenze più lunghe in base alle condizioni di mercato e alla domanda degli investitori.