Invitalia ha chiuso il 2025 in utile per 9,16 milioni di euro e un bilancio consolidato del gruppo con un utile di pertinenza pari a 12,3 milioni di euro. Sono i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato oggi dall’assemblea. Invitalia ha sostenuto – si legge – oltre 62.000 progetti di impresa, ha contribuito inoltre ad attivare oltre 22,7 miliardi di euro di investimenti tra pubblici e privati. Nel proprio ruolo di partner delle pubbliche amministrazioni che gestiscono i programmi operativi comunitari e nazionali, ha supportato l’attuazione dei principali programmi comunitari, rafforzando la capacità amministrativa della Pa: sono in totale 67 i programmi supportati.

Gli altri interventi

Sono 303 le procedure di gara pubblicate per un valore di circa 3,3 miliardi di euro e 263 quelle complessivamente aggiudicate per un valore di circa 1 miliardo di euro. Inoltre, la società ha coadiuvato il ministero delle Imprese e del Made in Italy nella gestione dei tavoli di crisi e per l’acquisizione di partecipazioni di aziende, utilizzando gli strumenti partecipativi (equity e debito): sono 21 gli interventi realizzati con il Fondo Salvaguardia Imprese e con il Fondo Cresci al Sud per un valore di 78,9 milioni di euro.