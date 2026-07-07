“Abbiamo buone notizie per chi viaggia in aereo. Abbiamo lavorato duramente per garantire che i passeggeri non perdessero i diritti di cui già godevano, assicurando al tempo stesso una migliore tutela per le famiglie, le persone a mobilità ridotta e tutti coloro che ne hanno più bisogno”, ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, vicepresidente della commissione per i Trasporti e il turismo. Il relatore Andrey Novakov ha definito il voto “una vittoria, sia per i passeggeri che per il settore dell’aviazione europea”. “Dopo oltre 13 anni di stallo, sostituiamo finalmente l'incertezza con norme chiare, diritti più forti e maggiore certezza. Quando le persone prendono un aereo, i loro diritti non resteranno a terra”, ha aggiunto.