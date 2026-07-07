Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l'attivazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit dopo il "repentino e anomalo innalzamento" delle tariffe aeree sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, coincidente con i disagi alla circolazione ferroviaria. Al Garante della concorrenza è stata chiesta un'istruttoria per verificare eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit dopo aver rilevato un rialzo giudicato anomalo delle tariffe aeree sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Contestualmente, ha dato mandato di aprire un'istruttoria e di segnalare i fatti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per accertare eventuali comportamenti distorsivi da parte dei vettori.

"Appreso del repentino e anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e i disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, ho attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit", ha dichiarato Urso. Il ministro ha aggiunto di aver "dato mandato di avviare un'istruttoria e di segnalare i fatti al Garante della concorrenza (AGCM), per verificare la sussistenza di eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree".