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Economia

Il prezzo dell'empanada racconta davvero l'inflazione argentina?

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Per capire davvero l'economia di un Paese non bastano gli indici ufficiali. A volte è sufficiente osservare quanto costa un prodotto che tutti acquistano ogni giorno. In Argentina questo ruolo potrebbe spettare all'empanada, simbolo della tradizione gastronomica nazionale e, sempre più spesso, parametro informale con cui i cittadini misurano il costo della vita

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