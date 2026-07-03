Che la sforbiciata sulla tassazione applicata a diesel e benzina stesse per finire non è una sorpresa. È da tempo che gli esponenti del governo di Giorgia Meloni lo avevano preannunciato. “Gli interventi sulle accise vanno a esaurirsi perché la bonaccia della pace ha generato un calo dei prezzi alle stazioni di servizio. Non è più necessario nella situazione attuale, che mi auguro in miglioramento", ha detto ad esempio il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti verso la fine del mese di giugno. Dello stesso tono le dichiarazioni del ministro per l’Ambiente e per la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che lo scorso 23 giugno già sosteneva come “attualmente non ci sarebbero le condizioni” per prolungare il taglio delle accise.