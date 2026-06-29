Irpef in scadenza, cosa succede se si va oltre i termini di pagamento

Con il 43,1% del Pil di pressione fiscale, l'Italia è al quinto posto a livello europeo. Nel 2025 la Francia si è attestata al 46,1%. Seguono la Danimarca al 45,5%, il Belgio al 44,2%, l'Austria al 44,1%. In Germania il peso fiscale sul Pil è al 41,8%, in Spagna al 38,1%. L'Irlanda ha il peso fiscale più contenuto, pari al 21,4%. Il tasso medio nell'UE27 è al 40,7%, 2,4 punti in meno della nostra media nazionale.

Per quanto riguarda invece l'evasione fiscale, stimata dal Mef a 107 miliardi di euro, la percentuale calcolata sugli euro sottratti al fisco ogni 100 incassati è al 12,1%. La regione più "infedele" al fisco è la Calabria, con un'evasione pari al 20,4%. Seguono la Puglia con il 18,5%, la Sicilia con il 18% e la Campania con il 17,9%. Per contro, la regione con il tasso di fedeltà fiscale più elevato è la Provincia Autonoma di Bolzano che presenta un dato del 7,9%. Se misuriamo l'evasione in valore assoluto, la regione che sottrae le maggiori risorse all'erario è la Lombardia, con un mancato gettito di 17,7 miliardi. Seguono il Lazio con 12 e la Campania con 9,8.

Per approfondire:

Tasse, Cgia: nel 2026 pressione fiscale cala ma imposte restano tra le più alte d’Europa