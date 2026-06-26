Canone Rai, ultimi giorni per chiedere l'esenzione: come fare

Chiunque abbia in casa un apparecchio televisivo è tenuto al pagamento del canone, una sola volta per famiglia anagrafica (un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel territorio dello stesso comune), a condizione che tutti i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Dal 2016 è in vigore una presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Se non si ha un televisore, per non pagare i 90 euro, bisogna quindi inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva.

Per approfondire: Legge 104, dall’Iva ridotta alle detrazioni: tutte le esenzioni e le agevolazioni fiscali