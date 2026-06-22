Trasparenza salari e equità? Sapere quanto prende il collega non basta
Dal 7 giugno è in vigore il decreto di recepimento della Direttiva europea 2023/970, basata sul criterio della trasparenza retributiva e nata con l’obiettivo di colmare un grande vuoto, il cosiddetto gender pay gap. Parliamo della differenza certificata di trattamento economico che ancora oggi c’è tra uomini e donne con la stessa mansione o che ricoprono lo stesso ruolo aziendale. L'Italia è tra i pochi Paesi che hanno rispettato la scadenza europea e questa è una buona notizia, ma molta strada resta ancora da fare
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider