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Economia

Trasparenza salari e equità? Sapere quanto prende il collega non basta

Irene Elisei

©Getty

Dal 7 giugno è in vigore il decreto di recepimento della Direttiva europea 2023/970, basata sul criterio della trasparenza retributiva e nata con l’obiettivo di colmare un grande vuoto, il cosiddetto gender pay gap. Parliamo della differenza certificata di trattamento economico che ancora oggi c’è tra uomini e donne con la stessa mansione o che ricoprono lo stesso ruolo aziendale. L'Italia è tra i pochi Paesi che hanno rispettato la scadenza europea e questa è una buona notizia, ma molta strada resta ancora da fare

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