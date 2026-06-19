C'è tempo fino alle 13 di oggi, venerdì 19 giugno, per aderire al Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale, riservato al mercato retail che nei precedenti quattro giorni ha raccolto ordini per 8,79 miliardi di euro. Ieri, quarto giorno di collocamento, si è chiuso con oltre 1,19 miliardi di ordini e 39.568 contratti. Avrà una durata di 5 anni e prevede un premio finale extra pari allo 0,6% per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2031. Il titolo riconosce rendimenti collegati all'inflazione nazionale, con un tasso minimo sempre garantito fissato all'1,60% e che potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato.

La sottoscrizione

La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini. Non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. È possibile comprare BTP Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). Il BTP Italia Sì viene acquistato alla pari (100) per importi a partire dal lotto minimo di 1.000 euro durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da 1.000 euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.