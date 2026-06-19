Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Btp Italia Sì 2026, oggi ultimo giorno di collocamento: raccolti 8 miliardi

Economia

Avrà una durata di 5 anni e prevede un premio finale extra pari allo 0,6% per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2031

ascolta articolo

C'è tempo fino alle 13 di oggi, venerdì 19 giugno, per aderire al Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale, riservato al mercato retail che nei precedenti quattro giorni ha raccolto ordini per 8,79 miliardi di euro. Ieri, quarto giorno di collocamento, si è chiuso con oltre 1,19 miliardi di ordini e 39.568 contratti. Avrà una durata di 5 anni e prevede un premio finale extra pari allo 0,6% per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2031. Il titolo riconosce rendimenti collegati all'inflazione nazionale, con un tasso minimo sempre garantito fissato all'1,60% e che potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. 

La sottoscrizione

La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini. Non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. È possibile comprare BTP Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). Il BTP Italia Sì viene acquistato alla pari (100) per importi a partire dal lotto minimo di 1.000 euro durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da 1.000 euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.

Btp Italia Sì

Approfondimento

Btp Italia Sì, quanto si può guadagnare? Le simulazioni

Economia: Ultime notizie

Colf e badanti, detrazione e deduzione nel Modello 730 2026

Economia

Le spese sostenute per l’assunzione di colf e badanti danno diritto a sconti fiscali, ma ci sono...

Piano casa 2026, 1,2 miliardi da Pnrr e Cdp: novità e cosa cambia

Economia

Nel Piano casa entra lo strumento finanziario che consentirà, attraverso Cassa depositi e...

Pignoramento pensione, Inps lancia piattaforma per i creditori

Economia

L’Inps ha reso operativa la piattaforma “Pignoramenti presso terzi su pensioni” SSG, riservata ai...

Stabilimenti balneari a corto di personale: c’è carenza di bagnini

Economia

La stagione estiva si avvicina ma le spiagge italiane non sono pronte. Negli ultimi mesi,...

Inflazione, quanto è costata la guerra in Iran alle famiglie italiane

Economia

L'Istat ha certificato che l'inflazione a maggio è salita al 3,2%. "È un record che non si...

Economia: I più letti