La multinazionale, attiva nel settore della consulenza, ha acquisito l'intero capitale sociale di Alfaheath e del gruppo Industries eXcellence. Le operazioni sono soggette alle consuete condizioni sospensive come le autorizzazionei Antitrust e Golden Power ascolta articolo

Il gruppo Engineering ha sottoscritto due accordi vincolanti con Accenture per la cessione dell'intero capitale sociale di Alfahealth, operante nella trasformazione della sanità italiana, e del gruppo Industries eXcellence, attivo nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni digitali per i settori industriali, con principale focus negli Usa e in alcuni mercati europei. I due asset rappresentano complessivamente circa il 18% dei ricavi consolidati e il 25% dell'Ebitda Adjusted del gruppo Engineering nel 2025.

I dettagli dell'accordo Le operazioni sono soggette alle consuete condizioni sospensive, tra cui, a titolo esemplificativo, le autorizzazioni Antitrust e Golden Power, e si prevede che si concludano nel quarto trimestre del corrente esercizio. Si legge sulla nota che i proventi netti della cessione rafforzeranno la struttura patrimoniale del gruppo, offrendo maggiore flessibilità per proseguire nel percorso di trasformazione strategica in corso. "Gli accordi rappresentano un passo importante nel percorso di rifocalizzazione del business di Engineering: accelerare sull'AI, riacquistare nuovi gradi di libertà strategica nei segmenti a più alta crescita anche attraverso la riduzione della leva finanziaria, investire nelle principali piattaforme proprietarie e rafforzarci nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, per consolidare un vantaggio competitivo sostenibile per i nostri clienti", spiega Aldo Bisio, ceo del gruppo Engineering. Approfondimento Stellantis, Accenture e NVIDIA per lo sviluppo industriale dell'AI