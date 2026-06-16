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Antitrust, avviata indagine su Apple per servizi cloud

Economia
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Secondo l'Autorità, i fornitori terzi di servizi cloud potrebbero non avere accesso paritario alle componenti hardware e software garantite al servizio iCloud. Apple è tenuta a offrire interoperabilità effettiva e gratuita ai provider esterni

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L'Antitrust ha aperto un'istruttoria su Apple per verificare il rispetto degli obblighi di interoperabilità previsti dal Digital Markets Act per i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple. L'Autorità "ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple".

Il quadro normativo

Si tratta del primo procedimento in cui l'Autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38, paragrafo 7, del Digital Markets Act, attribuiti dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). La norma consente all'Agcm di supportare la Commissione europea nello svolgimento di indagini preliminari ai sensi del DMA. Il procedimento è stato avviato in stretta cooperazione con Bruxelles. I risultati dell'indagine dell'Autorità saranno trasferiti alla Commissione per sostenerla nell'esercizio del suo ruolo di unica Autorità preposta all'applicazione del DMA.

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