Antitrust, avviata indagine su Apple per servizi cloud

Secondo l'Autorità, i fornitori terzi di servizi cloud potrebbero non avere accesso paritario alle componenti hardware e software garantite al servizio iCloud. Apple è tenuta a offrire interoperabilità effettiva e gratuita ai provider esterni

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria su Apple per verificare il rispetto degli obblighi di interoperabilità previsti dal Digital Markets Act per i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple. L'Autorità "ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple".