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S&P, oggi il nuovo giudizio sul rating dell’Italia: attesa conferma

Economia
©IPA/Fotogramma

È atteso per stasera il nuovo giudizio dell’agenzia S&P Global Ratings sul debito sovrano dell'Italia. Gli esperti si aspettano una conferma del rating. Nell'ultimo aggiornamento, che risale al 30 gennaio 2026, l’agenzia aveva mantenuto invariato il merito di credito a BBB+, migliorando l’outlook a positivo 

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È atteso per stasera, come al solito a mercati chiusi, il nuovo giudizio dell’agenzia S&P Global Ratings sul debito sovrano dell'Italia. Gli esperti si aspettano una conferma del rating.

L’aggiornamento precedente

Nell'ultimo aggiornamento, che risale al 30 gennaio 2026, l’agenzia S&P aveva mantenuto invariato il merito di credito a BBB+, migliorando l’outlook a positivo e premiando la "resilienza fiscale" e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028.

La previsione

L'analisi dell'agenzia aveva sottolineato come l'Italia avesse dimostrato "resilienza" di fronte all'incertezza legata ai dazi commerciali imposti dagli Usa, registrando surplus netti delle partite correnti che sostengono la ricchezza privata e miglioramenti nella posizione creditoria nei confronti dell'estero. "Il risanamento del bilancio italiano è sulla buona strada. Prevediamo che il deficit di bilancio scenderà marginalmente al 2,9% del Pil nel 2026, dal 3,0% stimato per il 2025, poiché le imposte straordinarie su banche e assicurazioni, un'applicazione più rigorosa dell'Iva e le modifiche alla tassazione degli affitti a breve termine compenseranno ampiamente i tagli alle imposte sul reddito per i redditi medi, la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e il sostegno ai redditi bassi", aveva scritto S&P.

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