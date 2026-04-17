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DBRS conferma il rating dell'Italia: A con trend stabile

Economia
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Le ricadute della guerra in Medio Oriente rischiano di gravare sulla domanda interna e frenare la crescita nel breve termine data la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di energia", mette in evidenza l'agenzia in una nota

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L'agenzia Dbrs Morningstar conferma il rating dell'Italia A (low) con trend stabile. "Le ricadute della guerra in Medio Oriente rischiano di gravare sulla domanda interna e frenare la crescita nel breve termine data la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di energia", mette in evidenza in una nota. 

"Venti contrari dagli elevati prezzi dell'energia e dall'aumentata incertezza"

La "moderata ma resiliente crescita dell'Italia" si trova ad affrontare "venti contrari dagli elevati prezzi dell'energia e dall'aumentata incertezza", afferma DBRS sottolineando che il risanamento di bilancio continua ma "il conflitto in Medio Oriente pone dei rischi per il 2026", spiega DBRS. "La stabilità politica favorisce l'elaborazione" di misure, ma "sono necessarie riforme per superare le sfide di lunga data", spiega la nota, notando come anche se il governo è impegnato a mantenere politiche fiscali prudenti, "affrontare le cause profonde di una crescita delle produttività persistentemente debole, di tendenze demografiche avverse e delle persistenti carenze infrastrutturali richiederà riforme strutturali più incisive e investimenti sostenuti". DBRS mette poi in evidenza come il sistema bancario resti solido anche se si troverà a operare in un contesto operativo più impegnativo nel breve termine.

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