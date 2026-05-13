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Economia

Il rischio di povertà ed esclusione in Italia è tra i più alti dell’Ue

Raffaele Mastrolonardo

Gli ultimi dati dell’Unione europea indicano un leggero miglioramento del nostro Paese in questo indicatore. Ma la percentuale di persone in questa condizione nella Penisola resta tra le le più ampie del continente.

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