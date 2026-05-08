Commerzbank pianifica taglio per 3mila dipendenti e investe nell'AI

Commerzbank pianifica a livello di gruppo il taglio circa altre 3.000 posizioni lavorative. "Tale riduzione è in parte compensata da assunzioni mirate in settori selezionati in crescita e orientati al futuro", spiega la banca. Allo stesso tempo la l'istituto intende sfruttare ancora di più il potenziale dell'intelligenza artificiale. Nel periodo dal 2026 al 2030, la banca prevede di investire complessivamente circa 600 milioni di euro in questo settore. A maggio 2021 la banca ha raggiunto un accordo per 10.000 esuberi, pari a un terzo del proprio organico tedesco, e lo scorso anno ha annuncia il taglio di altri 3.900 dipendenti.