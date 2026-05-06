Dal prossimo novembre Claude Sarrailh sarà il nuovo amministratore delegato e direttore Generale di Esselunga. L'attuale direttore generale, Gabriele Villa, "lascerà l'azienda in vista del pensionamento", spiega la società in una nota. Sarrailh, che ha una esperienza trentennale di manager nel retail maturata in gruppi come Carrefour e Metro di cui è stato ceo Italia e poi Cina, è attualmente Ceo di Ahold Delhaize per Europa e Indonesia, e guida di un'organizzazione da circa 40 miliardi di euro di fatturato e 160.000 dipendenti. "Grazie al suo percorso internazionale tra Europa, Russia e Asia - spiegano da Esselunga -, si distingue per un approccio orientato ai risultati e all'innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell'Artificial Intelligence e all'efficienza operativa".

Marina Caprotti: "Si apre una nuova fase"

"Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre - ha spiegato la presidente esecutiva Marina Caprotti -, si apre per Esselunga una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance. Abbiamo scelto un manager con una profonda esperienza internazionale nel retail, capace di coniugare visione e concretezza operativa. La sua conoscenza dei mercati globali, unita a una forte spinta verso innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento chiave per affrontare un contesto sempre più competitivo. Siamo convinti che il contributo di Claude Sarrailh porterà nuovo slancio allo sviluppo dell'azienda e al rafforzamento del nostro brand, in continuità con il nostro piano strategico e con i valori che da sempre ci contraddistinguono". "Non vedo l'ora di lavorare insieme alle persone dell'azienda per valorizzarne ulteriormente le competenze e costruire su queste solide basi - ha detto Sarrailh -, continuando a rafforzare le performance e accompagnando Esselunga nella sua prossima fase di sviluppo".