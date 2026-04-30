Secondo gli analisti è probabile che la Banca centrale europea lasci fermo il costo del denaro. Nei giorni scorsi Christine Lagarde ha detto che “la doppia incertezza, sulla durata dello shock e l'ampiezza delle ripercussioni, richiede di raccogliere più informazioni prima di trarre conclusioni nette di politica monetaria”

È attesa per oggi la decisione della Banca centrale europea sui tassi di interesse. Secondo le previsioni degli analisti alla vigilia della riunione della Bce, il costo del denaro dovrebbe essere lasciato fermo al 2%. Una decisione che sembra, per certi versi, essere stata anticipata qualche giorno fa dalla stessa presidente Christine Lagarde, secondo cui lo shock all'offerta energetica causato dalla guerra "è enorme”, con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello stretto di Hormuz, ma "finora non abbiamo visto un rialzo sufficiente dei prezzi energetici da metterci chiaramente sullo scenario avverso".

“Servono più informazioni”

Lagarde, intervenuta il 20 aprile all’Associazione delle banche tedesche a Berlino, aveva detto che “la doppia incertezza, sulla durata dello shock e l'ampiezza delle ripercussioni richiede di raccogliere più informazioni prima di trarre conclusioni nette di politica monetaria”. Intanto a marzo l’inflazione è salita al 2,6% a causa del caro energia, e sebbene una stretta sui tassi sia possibile non sembra essere attesa dagli analisti prima di giugno. Dunque, riporta Il Sole 24 Ore, oggi è probabile che la Bce lasci al 2% il tasso sui depositi e al 2,15% quello di rifinanziamento.

Banca d'Inghilterra lascia i tassi al 3,75%

Intanto, i tassi d'interesse restano invariati nel Regno Unito: lo ha deciso la Bank of England (BoE), che li ha lasciati oggi al 3,75% nella sua ultima riunione decisionale al riguardo. Si tratta di una decisione senza sorprese, sullo sfondo di un'inflazione che resta al di sopra del target del 3% nel Paese e di una situazione dell'economia carica d'incognite: aggravate - come ammette anche il governo laburista di Keir Strarmer - dai contraccolpi sull'energia delle crisi geopolitiche mondiali, soprattutto della guerra in Medio Oriente.

Le Borse negative in mattinata

Intanto, in attesa della Bce, le Borse europee sono state in territorio negativo durante la mattinata, in scia ai rischi di escalation in Iran. Parigi è arrivata a cedere l'1,1%, Milano lo 0,6%, Francoforte lo 0,3% e Madrid lo 0,5%, mentre Londra ha fatto segnare un aumento dello 0,4%. In leggero recupero anche i future a Wall Street - ieri la Fed ha congelato il taglio dei tassi - con gli indici di Nasdaq e S&P 500 che si muovono attorno alla parità mentre il petrolio ritraccia dai massimi segnati nella notte, quando il Brent ha superato i 126 dollari al barile.