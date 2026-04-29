Gronchi (Confesercenti): "Bene l'impegno contro dumping contrattuale"

"Esclusi dalle misure autonomi e piccoli imprenditori"

"Guardiamo con favore all'attenzione del Governo sul tema, pur nella consapevolezza che le risorse disponibili restano limitate, così come la durata dei provvedimenti - prosegue Gronchi -. È però positiva la scelta di ancorare i benefici ai contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative: il dumping contrattuale sottrae al solo terziario e turismo 1,5 miliardi di euro l'anno. È concorrenza sleale tra imprese, perpetrata ai danni dei lavoratori, e va combattuta con strumenti adeguati. Restano però esclusi dalle misure, ancora una volta, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori. Una politica del lavoro che si vuole davvero universale, però, non può continuare a ignorare queste categorie. Quando parliamo di lavoro, dobbiamo includere tutte le forme di occupazione".