Snapchat, Snap licenzierà 1.000 dipendenti per impatto IA

Lo ha annunciato il ceo Evan Spiegel in un memo interno. "I rapidi progressi dell'intelligenza artificiale permettono ai nostri team di ridurre i compiti ripetitivi, aumentare il ritmo e supportare meglio la nostra comunità, i nostri partner e gli inserzionisti", ha dichiarato il manager

Snap, la casa madre del social network Snapchat, licenzierà circa 1.000 dipendenti, pari al 16% del suo organico, entrando a far parte della lista di aziende che riducono il personale a causa dei progressi dell'intelligenza artificiale. Lo ha annunciato il ceo Evan Spiegel in un memo interno. "I rapidi progressi dell'intelligenza artificiale permettono ai nostri team di ridurre i compiti ripetitivi, aumentare il ritmo e supportare meglio la nostra comunità, i nostri partner e gli inserzionisti", ha dichiarato il manager nel suo memo, pubblicato sul sito della società. Il dirigente ha anche annunciato la chiusura di oltre 300 posizioni vacanti. Questi tagli dovrebbero permettere di ridurre la base dei costi annualizzata di oltre 500 milioni di dollari entro la seconda metà del 2026, ha precisato Spiegel, il che secondo lui dovrebbe aprire "una via più chiara verso la redditività netta".

Azienda in perdita dopo 15 anni di attività

La società contava circa 5.261 dipendenti a tempo pieno alla fine di dicembre. Snap ha conosciuto diverse ondate di licenziamenti negli ultimi anni: il 20% del suo personale era stato eliminato nell'estate del 2022, poi il 10% a febbraio 2024, prima che l'azienda ricostituisse parzialmente il suo organico nel 2025. Questi nuovi tagli di posti di lavoro avvengono due settimane dopo che il fondo attivista Irenic Capital Management, che detiene circa il 2,5% del capitale di Snap, ha pubblicamente invitato la direzione a ridurre i costi e il personale, giudicando "quanto meno sconcertante" che l'azienda rimanga in perdita dopo quindici anni di attività e centinaia di milioni di utenti mensili. Irenic aveva in particolare richiesto la chiusura o la cessione di Specs, la filiale di occhiali per realtà aumentata di Snap, che avrebbe assorbito oltre 3,5 miliardi di dollari di investimenti, secondo il fondo.