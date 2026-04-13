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Gruppo Msc, la proprietà passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa

Economia
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Il fondatore di Msc Mediterranean Shipping Company ed executive chairman del gruppo ha reso noto il passaggio di consegne ai figli che avevano già avuto ruoli importanti nella società: Diego come presidente e Alexa come cfo. Con loro “al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare", ha commentato Gianluigi Aponte

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Cambio di proprietà nel gruppo Msc Mediterranean Shipping Company. La compagnia, nel corso dell'ultimo trimestre del 2025, è stata trasferita dal Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa Aponte, cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove risiedono tuttora. A comunicare il passaggio di consegne interno è stata una nota dello stesso gruppo. I nuovi proprietari hanno già esperienza nella compagnia: Diego come presidente e Alexa come cfo del gruppo. Msc, si sottolinea nella nota, continuerà a concentrarsi sulla propria attività principale, il trasporto marittimo di merci, con il comandante Gianluigi Aponte che manterrà il ruolo di executive chairman.

Gianluigi Aponte: “Orgoglioso, è riconoscimento della loro dedizione”

"Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento”, ha affermato Gianluigi Aponte, fondatore di Msc Mediterranean Shipping Company ed executive chairman, commentando il passaggio di proprietà dell'azienda ai figli. “Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare".

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