Il fondatore di Msc Mediterranean Shipping Company ed executive chairman del gruppo ha reso noto il passaggio di consegne ai figli che avevano già avuto ruoli importanti nella società: Diego come presidente e Alexa come cfo. Con loro “al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare", ha commentato Gianluigi Aponte