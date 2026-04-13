Stefano Cantino è stato nominato co-ceo di Dolce&Gabbana al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del Gruppo. La nomina è stata comunicata dal Gruppo in una nota ufficiale. "Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana", ha commentato Alfonso Dolce. Cantino ha definito "un onore entrare a far parte della Dolce&Gabbana, che rappresenta in maniera straordinaria l'eccellenza italiana nel mondo".