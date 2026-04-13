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Dolce&Gabbana, Stefano Cantino nominato co-ceo accanto ad Alfonso Dolce

Economia
©Ansa

La nomina arriva mentre la maison accelera l'evoluzione da brand fashion ad azienda di lifestyle. Il manager, con esperienza in Prada, Louis Vuitton e Gucci, entra nel Gruppo in una fase segnata dall'uscita di Stefano Gabbana e dalla ristrutturazione del debito

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Stefano Cantino è stato nominato co-ceo di Dolce&Gabbana al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del Gruppo. La nomina è stata comunicata dal Gruppo in una nota ufficiale. "Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana", ha commentato Alfonso Dolce. Cantino ha definito "un onore entrare a far parte della Dolce&Gabbana, che rappresenta in maniera straordinaria l'eccellenza italiana nel mondo". 

Chi è Stefano Cantino

Laureato in Scienze Politiche all'Università di Torino, Cantino è entrato in Dolce&Gabbana dopo aver maturato esperienze professionali in aziende come Prada, Louis Vuitton e Gucci, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità globale in ambiti commerciali, nella direzione comunicazione, marketing e corporate, fino a raggiungere incarichi di vertice, tra cui quello di Chief Executive Officer. "L'arrivo di Cantino fa seguito al percorso di crescita di Dolce&Gabbana orientato all'evoluzione del modello organizzativo da Brand Fashion ad Azienda di Lifestyle", sottolinea in una nota il Gruppo, in una fase segnata dall'uscita dalla presidenza di Stefano Gabbana, che ora valuta il futuro della sua quota del 40%, mentre la maison si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito.

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