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Stefano Gabbana lascia la presidenza della Maison fondata con Domenico Dolce nel 1985

Spettacolo

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza del Gruppo D&G. Le dimissioni erano già avvenute nel dicembre del 2025, ma la notizia è trapelata solo ora. Dal brand: nessuna influenza sulle attività creative

La notizia è stata diffusa nella serata del 9 aprile, ma ora arriva la conferma anche dalla Maison. Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della società fondata insieme a Domenico Dolce nel 1985, tra le poche - o meglio pochissime - case di moda ancora nelle mani dei suoi fondatori. A ricoprire il suo ruolo è Alfonso Dolce, AD del gruppo, e si vocifera di un imminente ingresso di Stefano Cantino, ex CEO  di Gucci.

 

"Il Gruppo Dolce&Gabbana, nell’ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance conferma che Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dal 1° gennaio 2026 le sue dimissioni dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl."

Tali dimissioni non hanno alcuna influenza sulle Attività Creative svolte a favore del Gruppo dal medesimo Stefano Gabbana.

Un’unione quasi indissolubile

Una notizia dirompente perché, nonostante "le dimissioni di Stefano Gabbana" - sottolineano dal brand - "non abbiano alcuna influenza sulle Attività Creative svolte a favore del Gruppo dal medesimo Stefano Gabbana", nel mondo della moda l’unione tra i due stilisti era considerata indissolubile. Stefano Gabbana e Domenico Dolce si erano conosciuti nei primi anni ’80 lavorando fianco a fianco in un ufficio stile e dopo essersi innamorati avevano deciso di lanciare la loro prima collezione distinguendosi da subito per lo stile femminile e sensuale, ma soprattutto riconoscibile.

L’incontro con Madonna ed il successo planetario

Il successo internazionale arriva anche grazie a Madonna, quando nel 1991 la popstar, all’apice della sua carriera, scelse di indossare un bustier Dolce & Gabbana per la première a Cannes del film-documentario “A letto con Madonna”. Gli stilisti furono poi chiamati a disegnare i costumi per il tour Girlie Show del 1993 e da allora iniziò una collaborazione che non si è mai arrestata, culminata poi in una grande amicizia.

Il Grand Tour dell’Alta Moda

Nel 2012 l’avventura dell’Alta Moda e l’inizio di quel Grand Tour italiano che ha portato le collezioni più preziose del duo creativo nelle mete più iconiche del nostro Paese.

Taormina e poi, Venezia, Capri, Portofino, Napoli, Palermo, Como, Agrigento, Firenze, Milano, Siracusa, la Puglia e la Valle d’Itria, il sud della Sardegna.

Passerelle esclusive ma anche luoghi per scoprire culture e tradizioni da cui trarre ispirazione e soprattutto culle di quei saperi artigiani che Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno trasformato in una vera ossessione e che sono state al centro della mostra itinerante dal Cuore alle Mani. Un gran Tour che nel 2025 ha raggiunto forse il suo apice a Roma, coronamento della lunga lettera d’amore scritta negli anni dai due stilisti all’Italia e alla sua bellezza.

Le linee casa e beauty

Negli ultimi anni Dolce&Gabbana aveva abbracciato anche le linee casa e il beauty. L’ultima iniziativa la collaborazione con Madonna per il rilancio del profumo The One.

 

Separati sentimentalmente da ormai 20 anni hanno continuato a lavorare fianco a fianco. Tra di noi c’è una strana chimica, ci raccontarono durante un’intervista, il nostro segreto è avere la stessa visione ed è una cosa veramente unica.

 

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