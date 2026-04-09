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Moda, Stefano Gabbana lascia presidenza di Dolce & Gabbana

Spettacolo

Bloomberg rivela l'addio a sorpresa. Si apre così una fase cruciale per la maison di moda

A sorpresa Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e sta ragionando sul futuro della sua quota del 40%. Lo scrive Bloomberg. Si apre così una fase cruciale per la maison di moda: il gruppo, che ha risentito della frenata del settore del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni. Sul tavolo anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Dopo l'uscita di scena di Gabbana, Bloomberg rivela che Alfonso Dolce assume la presidenza del gruppo mentre l'ex CEO di Gucci Stefano Cantino è atteso in un ruolo.

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