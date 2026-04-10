Assegno unico aprile 2026, importi totali in calo. Le simulazioni

Come reso noto dall’Inps, le date da segnare sul calendario per il mese di aprile sono lunedì 20 e martedì 21 per i nuclei che non hanno subìto variazioni di reddito o di composizione. Dovrà attendere invece fine mese, dal 27 al 30 aprile, chi ha presentato una nuova domanda oppure ha segnalato modifiche del nucleo.

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