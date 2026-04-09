Secondo il quotidiano americano dietro lo pseudonimo di 'Satoshi Nakamoto' si nasconde il crittografo britannico, figura di spicco nel movimento delle criptovalute. Immediata l’ennesima smentita del diretto interessato, che ha di nuovo negato rispondendo su X alla notizia: "non sono Satoshi, ma sono stato tra i primi a concentrarsi con estrema attenzione sulle implicazioni sociali positive della crittografia, della privacy online e della moneta elettronica"

Lo scoop è del New York Times che ha annunciato di aver identificato l'inventore del Bitcoin nella persona di Adam Back. Secondo il quotidiano americano dietro lo pseudonimo di 'Satoshi Nakamoto' si nasconde il crittografo britannico, figura di spicco nel movimento delle criptovalute. Immediata l’ennesima smentita del diretto interessato, che ha di nuovo negato di essere Satoshi rispondendo su X alla notizia: "non sono Satoshi, ma sono stato tra i primi a concentrarsi con estrema attenzione sulle implicazioni sociali positive della crittografia, della privacy online e della moneta elettronica".