Lo ha comunicato l'Istituto Nazionale di Statistica, attraverso un report specifico. In particolare, i dati segnalano che la diminuzione degli occupati (-0,1%, pari a -29mila unità) coinvolge maggiormente gli uomini, i dipendenti e i 25-49enni. Invece, tra le donne, gli autonomi, i 15-24enni e chi ha almeno 50 anni d’età il numero di occupati è stato segnalato in crescita

A febbraio 2026, su base mensile, il calo degli occupati si associa alla crescita dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. Lo ha comunicato l'Istat , l'Istituto Nazionale di Statistica, attraverso un report specifico. In particolare, i dati segnalano che la diminuzione degli occupati (-0,1%, pari a -29mila unità) coinvolge maggiormente gli uomini, i dipendenti e i 25-49enni. Invece, tra le donne, gli autonomi, i 15-24enni e chi ha almeno 50 anni d’età il numero di occupati è stato segnalato in crescita. Il tasso di occupazione scende al 62,4% (-0,1 punti) mentre la crescita delle persone in cerca di lavoro (+2,7%, pari a +36mila unità) si osserva per uomini e donne e per tutte le classi d’età ad eccezione dei 15-24enni, tra i quali il numero risulta in diminuzione. Il tasso di disoccupazione sale al 5,3% (+0,1 punti), quello giovanile scende al 17,6% (-1,0 punti), riporta ancora l'Istat.

Il tasso di inattività ed il confrontro con il trimestre precedente

La sostanziale stabilità degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è risultato, sottolineano gli esperti, di un aumento tra gli uomini e i 15-49enni e di una diminuzione tra le donne e tra chi ha almeno 50 anni d’età, rileva l'Istat. Il tasso di inattività, di fatto, resta stabile al 33,9%. Confrontando poi il trimestre dicembre 2025-febbraio 2026 con quello ancora precedente (settembre-novembre 2025), i dati fanno segnalare una crescita nel numero di occupati (+0,1%, pari a +20mila unità). Rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-8,0%, pari a -119mila unità) mentre crescono gli inattivi nella fascia d'età 15-64 anni (+0,9%, pari a +117mila unità).

Le differenze sull'anno

Ecco poi altri numeri. A febbraio 2026, il numero di occupati ha superato quello di febbraio 2025 dello 0,1% (+13mila unità), Nello specifico l’aumento riguarda le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione tra gli uomini e nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione risulta in calo in confronto ad un anno prima (-0,2 punti). Rispetto a febbraio 2025, poi, è sceso il numero di persone in cerca di lavoro (-14,1%, pari a -223mila unità) ma è aumentato quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+2,1%, pari a +259mila unità).

Il commento

"A febbraio 2026 il numero di occupati, pari a 24 milioni 149mila, è in calo rispetto al mese precedente. La diminuzione coinvolge i dipendenti, sia permanenti (16 milioni 430mila) sia a termine (2 milioni 432mila), mentre risultano in crescita gli autonomi (5 milioni 287mila)", ha rilevato l'Istat a commento dei dati. "L’occupazione aumenta rispetto a febbraio 2025 (+13mila occupati in un anno) per effetto della crescita dei dipendenti permanenti (+52mila) e degli autonomi (+187mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-226mila). Su base mensile il tasso di occupazione cala al 62,4%, quello di disoccupazione sale al 5,3% e il tasso di inattività è stabile al 33,9%", è stato spiegato ancora.