Trasporti, 7 mln italiani non possono permettersi auto e mezzi

I risultati del primo Green Paper sulla povertà dei trasporti in Italia (presentato al Forum nazionale di Milano dal Transport Poverty Lab) indicano che la vulnerabilità indotta dal fenomeno interessa i cittadini che vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico. Il picco negativo è stato registrato in Calabria, mentre la situazione migliore è in Trentino-Alto Adige ascolta articolo

In Italia oltre sette milioni di persone vivono in condizioni di “povertà dei trasporti”, una forma di vulnerabilità sociale ancora poco conosciuta che si declina nell’incapacità di sostenere i costi del trasporto pubblico o privato e nella mancanza o l’accesso limitato ai trasporti necessari per accedere ai servizi essenziali, al lavoro e alle opportunità economiche e sociali. È quanto emerge dal primo Green Paper sulla povertà dei trasporti in Italia, presentato al Forum nazionale di Milano dal Transport Poverty Lab promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Lo studio Secondo lo studio, sono 7,3 milioni le persone che risiedono in aree poco servite dal trasporto pubblico, mentre circa 1,2 milioni di famiglie si trovano in una condizione di doppia vulnerabilità, tra difficoltà economiche e carenza di servizi. Il divario territoriale resta marcato: nel Mezzogiorno l'offerta scende sotto i 200 posti-km per abitante in alcune zone di Sardegna e Sicilia, contro una media nazionale di 4.623 e picchi superiori a 16 mila nel capoluogo lombardo. A livello regionale, la quota più elevata di famiglie vulnerabili si registra in Calabria, dove supera il 10%, mentre scende sotto il 2% in Trentino-Alto Adige. Il rapporto individua quattro tipologie di cittadini: dalla vulnerabilità assoluta, che combina basso reddito e assenza di servizi, a quella territoriale e personale, fino alle situazioni di piena accessibilità. Vedi anche Famiglie italiane, il 10,9% vive in povertà assoluta. Il Rapporto