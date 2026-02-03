La povertà nel nostro Paese non accenna a diminuire rispetto ai valori degli ultimi anni: sono oltre il 10% le famiglie che vivono in stato di indigenza. Il Rapporto “L’Italia delle povertà. Dinamiche sociali, risposte pubbliche e racconto dei media”, promosso dall’Alleanza contro la Povertà in Italia, mostra uno spaccato del tessuto sociale, purtroppo non inedito, ma certamente ancora attuale

Accanto a questa quota, resta stabile un’area ampia di vulnerabilità che gravita attorno alla soglia: l’8,2% si colloca appena sopra la povertà relativa e circa il 6% appena sotto, per un totale vicino al 20% di famiglie esposte al rischio di cadute improvvise legate a eventi ordinari della vita. Non si tratta di una emergenza congiunturale, cioè incrementatasi negli ultimi anni, ma strutturale: il numero di famiglie in povertà assoluta è sostanzialmente stabile da quindici anni.

Una famiglia su 10 vive in povertà assoluta. La percentuale esatta è del 10,9% e non descrive la realtà di Paesi poveri lontani dai nostri confini, ma riguarda casa nostra: questo è il dato italiano relativo al 2024.

La presentazione del Rapporto

A descrivere lo spaccato sociale e di bisogno di una parte rilevante della popolazione Sono i dati contenuti nel Rapporto “L’Italia delle povertà. Dinamiche sociali, risposte pubbliche e racconto dei media”, promosso dall’Alleanza contro la Povertà in Italia e realizzato da un gruppo di studiosi ed esperti di politiche sociali. Il report sarà presentato giovedì 5 febbraio 2026 a Roma, dalle 9.30 alle 13, al Chiostro San Salvatore in Lauro, in via dei Marchegiani 8-13.

Il rapporto offre la possibilità di approfondire e dettagliare la situazione nella quale versano tante famiglie italiane: una parte delle persone a basso reddito lavora, partecipa alla vita sociale e mantiene reti relazionali, ma su basi fragili e instabili. In questo quadro viene segnalato uno scollamento tra mondo lavorativo e inclusione sociale: nel 2024 oltre il 10% degli occupati era a rischio di povertà, ossia 2,3-2,4 milioni di persone, con un valore che è superiore alla media europea. L’inflazione più alta degli ultimi anni, combinata ad un valore dei salari reali che non aumenta da decenni, ha ridotto la capacità d’acquisto.