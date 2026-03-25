L'amministratore delegato di BlackRock, la prima società al mondo di gestione del risparmio e degli investimenti, ha descritto i rischi dell'intelligenza artificiale, legati soprattutto a un “aumento delle disuguaglianze patrimoniali”. Secondo l'ad della società di asset management, in questo senso "investire è fondamentale"

L'intelligenza artificiale “aumenterà ancora di più le disuguaglianze sociali”. A dirlo, nella sua lettera annuale agli azionisti , è stato Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, la prima società al mondo di gestione del risparmio e degli investimenti. Secondo Fink, oggi “siamo davanti all’avvento della tecnologia più significativa dai tempi, quantomeno, del computer”, ma l'IA porta con sé anche “rischi di lungo periodo”, soprattutto “l’aumento delle disuguaglianze patrimoniali”. L'ad della società di asset management ha poi sottolineato in questo senso l'urgenza di “investire”. “In un periodo di notevole incertezza, una quota crescente di valore economico viene creata nei mercati dei capitali. Questo crea una grande opportunità, ma soltanto per chi investe nel lungo periodo”, ha scritto.

Fink: “L'AI rischia di ampliare la disuguaglianza di ricchezza”

Secondo il capo di BlackRock, "le tecnologie trasformative creano un enorme valore, gran parte di cui va alle aziende che le sviluppano e le implementano, e agli investitori che le possiedono”. Ma la spinta all’intelligenza artificiale “rischia di ripetere questo schema su scala più ampia”. Per questo, “c'è il rischio concreto che l’AI possa ampliare la disuguaglianza di ricchezza, se la proprietà non si estenderà di pari passo”. Per l'amministratore delegato, puntare sulla “sicurezza finanziaria” è molto importante.

Fink: “Investire è fondamentale”

La soluzione, secondo Fink, è quella di "investire" e “restare dentro l’investimento durante i periodi di turbolenza”. Ma, evidenzia l'ad, "per milioni di persone l'investimento non è ancora un’opzione". Per questo, il capo di BlackRock ha proposto tre strade per risolvere questo problema. La prima soluzione è quella di "aumentare i risparmi delle emergenze". La seconda via riguarda il "colmare il divario dei 401mila delle piccole imprese". Infine, la terza proposta è quella di "aiutare le persone a iniziare a investire prima".

Fink: "L'Europa si sta svegliando"

Il capo di BlackRock ha poi affrontato anche la questione dell'Europa. "Negli ultimi dieci anni, le prospettive economiche dell'Europa sono state persistentemente pessimistiche. Crescita lenta, mercati stagnanti e regolamentazione ingombrante hanno dominato i titoli", ha scritto Fink, sottolineando che "l'Europa si sta svegliando". Poi ha aggiunto: "I policy maker con cui parlo - e parlo con molti di loro - ora si rendono conto che gli ostacoli normativi non si rimuoveranno da soli. Devono essere affrontati. E il potenziale è enorme". Inoltre, l'intelligenza artificiale "potrebbe essere in grado di disinnescare la bomba demografica dell'Europa". Secondo Fink, "la più grande sfida economica imminente europea è la sua forza lavoro in progressivo invecchiamento" e "poiché la crescita economica dipende fortemente dalla dimensione della forza lavoro di un Paese, l'Europa rischia un declino economico prolungato".