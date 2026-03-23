Gedi, completata la cessione del 100% del capitale al gruppo Antenna

L'annuncio del presidente Ceretti in un messaggio indirizzato ai dipendenti: "Il cambio di proprietà, che è già efficace, segue un processo di lunga negoziazione. Riteniamo che il passaggio al gruppo Antenna apra nuove prospettive per Gedi e per chi è impegnato nelle sue diverse attività"

Il presidente del gruppo editoriale Gedi, Paolo Ceretti, ha comunicato che è stata completata la cessione del 100% del capitale dell’azienda al gruppo greco Antenna. "Il cambio di proprietà, che è già efficace, segue un processo di lunga negoziazione", ha scritto Ceretti ai dipendenti. "Vi ringrazio per l'impegno di questi mesi e il lavoro svolto, in aggiunta alla quotidiana conduzione delle attività. Riteniamo che il passaggio della società al gruppo Antenna apra nuove prospettive per Gedi e per chi è impegnato nelle sue diverse attività".

Esclusa dall'accordo La Stampa, che entra a far parte del Gruppo Sae

"È in questa ottica, e cioè creare le condizioni per assicurare uno sviluppo duraturo al Gruppo, accelerandone tra l'altro la transizione digitale" - prosegue Ceretti - "che da parte del venditore è stata selezionata Antenna come acquirente, un gruppo industriale che fa dei media il proprio core business. Gedi potrà beneficiare di un'articolata presenza internazionale del gruppo Antenna, per aumentare la portata delle sue attività e perseguire la sostenibilità sul piano economico, mantenendo l'indipendenza editoriale che ha caratterizzato la sua storia. Come già annunciato, in esecuzione agli accordi recentemente sottoscritti, nei prossimi mesi La Stampa uscirà dal perimetro di Gedi per entrare a far parte del Gruppo Sae, una realtà italiana in crescita, determinata a valorizzare la storia unica della testata, rafforzando il legame identitario con i suoi lettori e con il suo territorio, anche attraverso l'auspicato ingresso nel capitale, con quote di minoranza, di istituzioni e aziende del Nord-ovest".