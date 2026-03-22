Le distanze tra Nord e Sud restano però marcate: il reddito pro-capite del Settentrione supera di circa il 50% quello del Meridione. Ci sono tre province settentrionali in cima a questa graduatoria: Milano si conferma salda al primo posto con 36.188 euro a testa, seguita da Bolzano (32.680 euro) e Monza e della Brianza (30.182 euro). Completano la top ten Bologna, Parma, Genova, Firenze, Reggio Emilia, Torino e Modena. La Capitale Roma è undicesima. Il confronto tra il 2023 e il 2024 conferma una sorta di “cristallizzazione” delle prime sei posizioni, che sono le stesse anche nel 2021. A mostrare maggiore dinamicità è Rimini che scala ben otto posizioni.

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