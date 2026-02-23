Impatto dell’IA sul lavoro e le professioni più difficili da reperire

Nel testo si legge che nel 2025 le aziende che erano alla ricerca di competenze di comunicazione visiva e multimediale hanno fatica a reperire matematici, statistici, e analisti dei dati (80,2%), seguiti da progettisti e amministratori di sistemi (78,8) e ingegneri dell’informazione (74,3%). Per quanto concerne invece le competenze nell’utilizzo di metodi matematici e informatici richiesta, risultano difficili da reperire matematici, statistici e analisti dei dati (81,7%), progettisti e amministratori di sistemi (79,7%) e ingegneri dell’informazione (79,4%). Infine le competenze matematico-informatiche: le aziende che le ricercano faticano a reperire tecnici della gestione di cantieri edili (76,6%), tecnici delle costruzioni civili (72%) e tecnici della sicurezza sul lavoro (71,3%).