Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, cosa sapere

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arriva l'obbligo di assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche: i dettagli

Economia
©IPA/Fotogramma

Dallo scorso gennaio è entrata in vigore la legge n. 1/2026, norma che gestisce la disciplina della responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e sottolinea l'obbligo per dirigenti e funzionari pubblici di stipulare una polizza assicurativa finalizzata alla responsabilità erariale

ascolta articolo

Novità in arrivo per dirigenti e funzionari pubblici. Dallo scorso gennaio, infatti, è entrata in vigore la legge n. 1/2026, norma che gestisce la disciplina della responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e sottolinea l'obbligo proprio per queste figure della stipula di una polizza assicurativa finalizzata alla responsabilità erariale.

La responsabilità amministrativa

La legge in questione interviene in generale sulla disciplina della responsabilità amministrativa, introducendo anche una serie di paletti legati al risarcimento e termini più circoscritti per quanto concerne la valutazione della colpa. In generale, come detto, è proprio l’obbligo assicurativo a costituire la novità più evidente. Si tratta di una decisione che permette di far passare parte del rischio patrimoniale dal singolo dirigente al sistema assicurativo, ma che, evidentemente, prevede un costo diretto a carico dell’interessato.  In attesa di prossimi chiarimenti applicativi ed ulteriori indicazioni, ecco cosa sapere. 

Un obbligo preventivo

Un dato va chiarito: quello normato è un vero e proprio obbligo preventivo. Di fatto, dunque, la polizza assicurativa va stipulata prima di assumere l’incarico. Un'altra specifica riguarda il fatto che la copertura riguarda i danni patrimoniali causati per colpa grave. E, inoltre, che nei procedimenti in atto davanti alla Corte dei conti, l’assicurazione stessa diventa parte necessaria e fondante del giudizio. Secondo la legge, infatti, “chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave”. L'obbligo riguarda, nello specifico, dirigenti ministeriali, dirigenti scolastici, funzionari con responsabilità di spesa, responsabili di procedimento e soggetti che firmano atti con impatto finanziario.

La colpa grave

Come emerso, la responsabilità davanti alla Corte dei conti è personale e limitata a dolo o colpa grave. Nel dettaglio, rappresenta la colpa grave “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”, recita la norma. 

I possibili costi

Attualmente la legge non ha fissato costi fissi o un massimale standard legato alla polizza. Il premio assicurativo, tra l'altro, potrà essere calcolato in base a  diversi fattori quali il ruolo ed livello di responsabilità dell'interessato, l'entità delle risorse gestite, il massimale scelto e la franchigia prevista.

Approfondimento

Polizze catastrofali, rimborsi a rischio dopo il maltempo: ecco perché

Economia: Ultime notizie

Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, cosa sapere

Economia

Dallo scorso gennaio è entrata in vigore la legge n. 1/2026, norma che gestisce la...

Concorso polizia penitenziaria 2026: bando e scadenza

Economia

Il Ministero della Giustizia ha aperto le selezioni per il reclutamento di 3.350 allievi...

Paradisi fiscali, nella lista Ue entra il Vietnam: escono Fiji e Samoa

Economia

L'elenco, istituito nel 2017, riguarda i Paesi che non rispettano gli standard internazionali di...

Scuola, graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità

Economia

Si tratta delle "Graduatorie Provinciali per le Supplenze" che rappresentano una serie di elenchi...

Fisco, notifiche dell'Agenzia delle Entrate sull'App IO: cosa sapere

Economia

Promemoria di scadenze, avvisi di rimborso e, ora, anche le lettere di 'compliance'. Sono solo...

Economia: I più letti